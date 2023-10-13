استبعاد لاعبين اثنين من منتخب إيطاليا بسبب قضية مراهنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استبعاد ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل ونيكولو زانيولو، لاعب أستون فيلا من معسكر المنتخب بسبب التحقيق معهم في المراهنات الرياضية.

أشار بيان الاتحاد إلى أن اللاعبان أُبلغا بالتحقيق المقرر له في مركز تدريب «سكوادرا أتزوري» في كوفرتشانو، لهذا يغيب اللاعبان عن مباراتي منتخب إيطاليا أمام مالطا وإنجلترا، في تصفيات كأس أوروبا 2024.

استدعى الاتحاد الإيطالي مهاجم روما، ستيفان الشعراوي، الذي ظهر آخر مرة مع المنتخب في 2021.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي فتح التحقيق مع لاعبا المنتخب والبولندي نيكولو فاجيولي، لاعب يوفينتوس بسبب الدخول المراهنات، وتم التحفظ على هواتفهم.