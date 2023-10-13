«أوقفوا الحرب».. مسعود أوزيل يدعم فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

تضامن النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال السابق، مع القضية الفلسطينية، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقاً).

ونشر أوزيل صورة لعلم فلسطين، معلقا بالقول: "الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام".

وأضاف النجم الألماني: واصل: "يفقد الأبرياء وخاصة الأطفال حياتهم في الحرب على كلا الجانبين إنه مفجع ومحزن للغاية"، مختتما: "من فضلكم أوقفوا الحرب".

يشار إلى أن مسعود أوزيل اعتزل كرة القدم عام 2018، بعدما لعب لعدة أندية أبرزها ريال مدريد وأرسنال.