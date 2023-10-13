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«أوقفوا الحرب».. مسعود أوزيل يدعم فلسطين

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تضامن النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال السابق، مع القضية الفلسطينية، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقاً).

ونشر أوزيل صورة لعلم فلسطين، معلقا بالقول: "الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام".

وأضاف النجم الألماني: واصل: "يفقد الأبرياء وخاصة الأطفال حياتهم في الحرب على كلا الجانبين إنه مفجع ومحزن للغاية"، مختتما: "من فضلكم أوقفوا الحرب".

يشار إلى أن مسعود أوزيل اعتزل كرة القدم عام 2018، بعدما لعب لعدة أندية أبرزها وأرسنال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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