شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يقدم التعازي للاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

بعث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بخطاب إلى رئيسي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي، قدم خلاله التعازي للطرفين، بعد أن حصد الصراع بين الجانبين خلال الأسبوع الأخير أرواح أكثر من 2700 شخص.

وقدم إنفانتينو تعازيه للاتحادين الإسرائيلي والفلسطيني لكرة القدم، بعد أن بعث ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بخطاب تعزية إلى رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم موشيه زواريس.

وكتب إنفانتينو «أود التعبير عن.. أحر التعازي إلى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في ظل أعمال العنف المروعة التي وقعت خلال الأيام الأخيرة».

ولم يصدر فيفا أو يويفا أي بيانات رسمية تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» حتى الآن.