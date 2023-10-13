شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | ماذا قال ميسي عن تصرف لاعب باراغواي «المشين»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ردَّ اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على اللقطة المتداولة لمهاجم منتخب باراغواي سانابريا، وهو يبصق عليه، خلال الشوط الثاني من مباراة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ولم يظهر سبب تصرف سانابريا تجاه ميسي، حيث لم يظهر أي شيء غير طبيعي على أرض الملعب.

وقال ميسي: «لقد أخبروني في غرفة خلع الملابس أن أحدهم بصق علي، وأنا لا أعرف حتى من هو هذا الرجل. لن أذكر اسمه حتى لا يخرج هنا وهناك ليتحدث ويصبح مشهوراً».

من جانبه، علَّق سانابريا على الواقعة في تصريحات تلفزيونية، قائلاً: «في الصورة الموجودة في الخلف، يبدو أنني بصقت عليه، ولكن لا يوجد شيء».

وكان منتخب الأرجنتين قد تغلب على باراغواي بهدف دون رد سجله المدافع أوتاميندي، بعد تنفيذ ناجح لضربة ركنية من جانب لاعب خط الوسط دي باول.

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات وهو المنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه في نفس التصفيات حتى الآن، بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني بـ7 نقاط.