شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل «الكلاسيكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيفتقد المنتخب الإسباني لكرة القدم خدمات جناحه نيكو وليامس ومدافعه أليخاندرو بالدي للإصابة، في مواجهته الحاسمة أمام النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024.

واستدعى دي لا فوينتي ظهير فياريال الأيسر ألفونسو بيدراسا ليحل بدلاً من بالدي (19 عاماً)، الذي يعاني حسب ناديه برشلونة من إصابة في العضلة المقرّبة، ما يهدد مشاركته في«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد في 28 أكتوبر الحالي.

وقالت الصحف الكتالونية إن غياب بالدي سيكون بين 10 أيام إلى 12 يوماً، ورغم ذلك فإن عدم شفاء اللاعب ضمن الموعد المحدد سيعرض مشاركته في لقاء ريال مدريد للخطر.

وانضم بالدي إلى عيادة المصابين في برشلونة التي تضم 8 لاعبين، بينهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، الهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا، ولامين يامال، وكوندي.