شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت بطل جديد لكرة السلة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج بيروت اللبناني بطلاً لبطولو الأندية العربية لكرة السلة في النسخة35 بعد فوزه على سلا المغربي 86-75 في المباراة النهائية التي بصالة نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

ورغم التفوق اللبناني طيلة أرباع المباراة، إلا ان الفريق المغربي كان نداً قوياً خاصة في الفترتين الثالثة والرابعة ونجح بتقليص فارق ال17 نقطة في نهاية الفترة الثانية إلى 9 نقاط في الدقائق الأخيرة، لكن خبرة رباعي بيروت الكابتن علي حيدر وصانع الألعاب علي مزهر وسيرجيو درويش افضل لاعب في البطولة والعملاق جوليان غامبل حسمت الأمر لصالح الفريق اللبناني.

سجل رامون محترف سلا أعلى رصيد( 32 نقطة) يليه سيرجيو درويش من بيروت (24 نقطة) وزميله جوليان كامبل( 18 نقطة).

وفي مباراة المركزين الثالث والرابع فاز الكويت بطل النسخة الماضية على الاهلي المصري بطل إفريقيا 87-84 وحصل على الميدالية البرونزية.

وقام الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل ثاني واللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة ونديم حكيم نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي بيروت بتسليم الميداليات الذهبية للاعبي بيروت والجهازين الإداري والفني،كما سلم القرقاوي كأس البطولة إلى الكابتن علي حيدر وحرص ايضاً على تكريم الحكمين الدوليين اللبناني رباح نجيم والعراقي أحمد شويري بعد تألقهما في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وعلى صعيد نجوم البطولة فاز لاعب بيروت سيرجيو درويش بجائزة أفضل لاعب وزميله جان مارك بجائزة هداف الرميات الثلاثية ولاعب سلا أغبوب هداف البطولة.