شكرا لقرائتكم خبر عن «اختيار» بطلة الحقايق في مهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت الجمعة، فعاليات مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على ميدان الهجن بمدينة زايد بمنطقة الظفرة الذي يسجل حضوره الأول في عالم السباقات العربية الأصيلة.

وشهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الأول من المهرجان الذي يقام على مدار 3 أيام للحقايق واللقايا والإيذاع لهجن أبناء القبائل، إذ تابع أشواط الرموز الثمانية المخصصة لسن الحقايق.

وخصصت اللجنة المنظمة 35 شوطاً لسن الحقايق الأبكار والجعدان وفئة الإنتاج خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً حصل خلالها الفائزون والمشاركون على جوائز مالية قيمة.

واتجهت أنظار محبي وعشاق سباقات الهجن نحو أشواط الفترة المسائية في الأشواط الثمانية الأولى التي خصصت للرموز، إذ نجحت «اختبار» المملوكة لمحمود حمد محمد الدرعي في انتزاع أول رموز المهرجان، وتوجت بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح بعدما احتلت المركز الأول بتوقيت قدره 4:14:3 دقيقة، إضافة إلى نصف مليون درهم، متفوقة على «آريام» لخلف سالم المزروعي التي جاءت في المركز الثاني.

وأهدى «المهند» مالكه مبارك سالم الفهيدة المري ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان المفتوح، ليحصد بندقية الشوط والجائزة المالية وقدرها 400 ألف درهم، بعدما نجح في تحقيق أفضل توقيت زمني في بداية المهرجان ب 4:12:0 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث تتويج «الساعة» لمحمد مسلم قنزول العامري بكأس الأبكار من فئة الإنتاج، وفي الشوط الرئيسي الرابع المخصص للحقايق الجعدان المفتوح من فئة الإنتاج، انتزع «مرهي» المملوك لسعيد شافي سليم الوهيبي الناموس والرمز شداد بعد أن احتل المركز الأول.

وفاز «مبهر» لمحمد أحمد سيف الغيث المري ببندقية الشوط السادس المخصص للحقايق الجعدان، وأهدت «صدى» لعلي سالم بوظفيره العامري كأس الحقايق الأبكار الإنتاج في الشوط الساب.

وشهد آخر أشواط الرموز تتويج «برزان» المملوك لسهيل عبدالله مبخوت العامري بشداد الحقايق الجعدان الإنتاج.