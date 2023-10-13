شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن تفاصيل انطلاق مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية فى نسخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية في نسخته الثالثة، بجزيرة الجفتون بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى تنظمه الوزارة بمشاركة 15 ألفا من 100 جنسية مختلفة.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تكثيف مختلف الأنشطة والمشروعات والمبادرات الخاصة بالممارسة الرياضية، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، فضلا عن التعاون والتنسيق المستمر والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بنشر ثقافة الرياضة في مصر، بالإضافة إلى تحفيز الشباب المصري على ممارسة الرياضة، الأمر الذى يعود بالنفع على الصحة العامة لدى الشباب ورفع معدلات اللياقة البدنية لدي جميع أفراد الأسرة.

وعبّر الدكتور أشرف صبحي عن شكره للشركات المختلفة باعتبارهم شركاء النجاح، مثمنا على الجهود المبذولة من الشركات في تعاونها مع الوزارة، مشيرًا أن المهرجان بات يحظى بسمعة جيدة بعد النجاح الذي حدث في النسخة الأولي والثانية.

وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تهدف بشكل كبير إلى تعزيز قيمة الفعاليات والسياحة الرياضية داخل المجتمع، والترويج للمناطق السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية بها بمشاركة الشباب المصري ومختلف الوفود الأجنبية المتواجدة بمصر، فضلاً عن دور تلك الفعاليات في نشر الممارسة الرياضية لما لها من أدوار إيجابية عديدة على صحة الفرد.

ويتضمن المهرجان 15 فعالية ومنها "رياضة التحمل، رياضة القفز بالمظلات، رياضات محركات ودراجات نارية، رياضة السيارات، رياضات جوية، رياضات شاطئية، رياضات دراجات، رياضات مائية، رياضات العاب المضرب، رياضات جري، بالاضافة إلى عدد من الفعاليات الأخري".