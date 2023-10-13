شكرا لقرائتكم خبر عن تيا عمر السعيد تساند والدها فى مران مودرن فيوتشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب عمر السعيد، مهاجم فريق مودرن فيوتشر، ابنته إلى تدريبات الفريق، وقام الحساب الرسمي للنادي بالاحتفاء بابنة عمر سعيد، وعلق: "ضيف جميل في مران فريقنا اليوم (تيا عمر السعيد)".

من ناحية أخرى، اعتذر الدكتور أحمد ابو عبلة، طبيب فريق مودرن فيوتشر عن الاستمرار مع الفريق لأسباب خاصة به.

وكلف مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة دكتور وليد دعبس، الدكتور وليد عبد الرحمن، بقيادة الطاقم الطبي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

واستأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته أمس الخميس، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لهم المدير الفني عقب الفوز على طلائع الجيش بالدوري السبت المنقضي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، بعد تحقيق الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة، أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.