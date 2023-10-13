شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 13/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة الموافق 13/ 10/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. نزلة برد تبعد شيكابالا عن مران الفريق قبل مواجهة سموحة بدورى نايل، محمد عواد يعود لدعم صفوف الزمالك فى مباراة إنبى بدورى نايل.

نزلة برد تبعد شيكابالا عن مران الزمالك قبل مواجهة سموحة بدورى نايل

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة فى الدورى.

لاعبو الزمالك يخضعون لقياسات أوزان ويحصلون على راحة 48 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

الأشعة تثبت تحسن حالة أوباما وفحص طبى يحدد موقفه من مران الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.وقال الدكتور محمد أسامة إن الأشعة اثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.

محمد عواد يعود لدعم صفوف الزمالك فى مباراة إنبى بدورى نايل

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات محمد عواد حارس المرمى في مباراة إنبى المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى نايل.

الزمالك يترقب التحقيق مع أحمد أيمن منصور و عيد فى اتحاد الكرة

يترقب مسئولو نادى الزمالك التحقيق مع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ثنائى المصري اللذان انضما للفريق البورسعيدى فى الانتقالات الصيفية الماضية وقدم فيهما الأبيض شكوى رسمية على خلفية توقيعهما لناديين.

الزمالك يترقب موقف عمر كمال مع فيوتشر وأزمة القيد تعطل المفاوضات

يترقب مسئولو نادى الزمالك موقف عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن فيوتشر مع فريقه، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى آخر الموسم، ويحق له التوقيع على عقود انضمامه لأى فريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة ناديه.

موعد مباراة الزمالك وسموحة فى دورى نايل والقناة الناقلة

يواصل فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو تدريباته، اليوم الجمعة، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى.

الزمالك يهزم العبور 45/19 فى تاسع جولات دورى محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره العبور بنتيجة 45/19 فى تاسع جولا دورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 ليرتفع رصيده إلى النقطة 23 فى جدول الترتيب.

التجديد لفتوح.. حل أزمة القيد.. أبرز ملفات الزمالك