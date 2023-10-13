شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الاتحاد الليبى وديا غدا استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني بالنادي المصري مع نظيره بالاتحاد الليبى على إقامة لقاء ودي في الرابعة عصر غداً السبت، على استاد الكلية الحربية، وذلك في إطار استعدادات المصري لمواجهة طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري.

ويخوض المصري تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بنادي المقاولون العرب، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، حيث حرص علي ماهر على رفع الحمل البدني للاعبين. وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.