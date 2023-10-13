شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. تحدى اللاعبين والأمهات بـ"المكرونة بالبشاميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة " أون تايم سبورت"، أمهات اللاعبين حيث أجرت لينة الطهطاوي تحديا من نوع خاص بين اللاعبين للتعرف على "المكرونة بالبشاميل".

وأحضرت كل أم مكرونة بالبشاميل قامت بطهيها، وقام اللاعبون بتذوقها ليتعرفوا من خلالها على الوجبة التي طهتها كل أم، وفي نهاية الفقرة قام اللاعبون بالغناء مع أمهاتهم.

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.