شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. سيف زاهر للاعبين: دى فرصة عمركم ونفذوا تعليمات المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي سيف زاهر، ضيف برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، رسالة خاصة للاعبين على هامش تدريباتهم.

وقال سيف زاهر للاعبين: "دي فرصة عمركم، هشام حنفي عنده خبرات السنين، وشوفتوه كلمكم في التليفزيون بيعمل إيه واللي تسمعوه منه نفذوه".

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.