شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الجوهرى يبدأ تدريبات الجرى للتعافى من إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ يوسف الجوهري لاعب النادي المصري، تدريبات الجري على هامش المران الجماعي للفريق، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، والتي تعرض لها مؤخراً.

ويخوض المصري تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بنادي المقاولون العرب، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، حيث حرص علي ماهر على رفع الحمل البدني للاعبين. وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.