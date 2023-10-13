شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. اليماني يكتشف موهبة جديدة خارج المستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف محمد اليماني مدرب فريق "شحتة" ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة " أون تايم سبورت"، موهبة خاصة بين لاعبي فريقه، حيث اكتشف أحد اللاعبين لديه موهبة خاصة في الحلاقة إلى جانب كرة القدم، وخضع اليماني لحلاقة مميزة على يد لاعبه.

وقال سيف زاهر للاعبين: "دي فرصة عمركم هشام حنفي عنده خبرات السنين وشوفتوه كلمكم في التلفزيون بيعمل ايه واللي تسمعوه منه نفذوه.

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.