دورة شنغهاي: ديميتروف يبلغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي: بلغ البلغاري غريغور ديميتروف نصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، الجمعة بفوزه على التشيلي نيكولاس خارِّي 7-6 (7-2) و6-4، في سعيه للظفر بلقبه الأول منذ 6 أعوام.

ويواجه ديميتروف، المصنف 18، في نصف النهائي الفائز من مباراة الروسي أندري روبليف والفرنسي أوغو أومبير، لمقعد في المباراة النهائية الأحد.

ويُعتبر روبليف، المصنف سابعاً عالمياً، اللاعب الوحيد بين العشرة الاوائل الذي ما زال ينافس في دورة شنغهاي بعد مفاجآت عدة ادت إلى خروج ابرز المصنفين العالميين.

تساوت الكفة بين اللاعبين في المجموعة الاولى، قبل أن يفرض ديميتروف تفوقه أمام المصنف 22 في الشوط الفاصل، بتقدمه 5-1 ثم 6-2.

وحسم البلغاري البالغ 32 عاماً والذي يبحث عن لقبه الاول في دورات المحترفين (ايه تي بي) منذ فوزه ببطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم في عام 2017، الشوط الفاصل فالمجموعة بعد كرة من خارِّي في الشباك.

وكسر ديميتروف الذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول في الدورة، في ثمن النهائي، في الشوط السابع من المجموعة الثانية، في حين طلب وقتاً مستقطعاً طبياً لمعالجة كتفه الأيمن.

وتابع البلغاري تقدمه حاسما المجموعة فالمباراة بعد ساعة و39 دقيقة.

ويلعب البولندي هوبرت هوركاش، السادس عشر، مع الأميركي سيباستيان كوردا في نصف النهائي الآخر السبت.