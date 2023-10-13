«العنابي» يهزم «أسود الرافدين» ويتأهل إلى نهائي دولية الأردن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز المنتخب القطري الأول لكرة القدم على نظيره العراقي بركلات الترجيح 6 – 5 بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 0 – 0 ضمن بطولة الأردن الرباعية الدولية.

ويواجه المنتخب القطري الفائز من مباراة المنتخبين الأردني والإيراني في المباراة النهائية للبطولة، بينما يلتقي المنتخب العراقي مع الخاسر لتحديد الفائز بالمركزين الثالث والرابع.

وقدم المنتخبان مباراة متوسطة المستوى، حيث كان شوطها الأول فقيراً فنياً مع بعض اللمحات القليلة للمنتخبين، لاسيما المنتخب العراقي الذي كاد أن يسجل هدفاً مبكراً عن طريق لاعبه الشاب علي جاسم، إلا أن أحد المدافعين القطريين أخرج كرته من على خط المرمى بعد أن اجتازت حارس المرمى، بينما أهدر لاعب قطر أكرم عفيف فرصتين سانحتين للتسجيل.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى المباراة نسبياً، لكن ضاعت فرص من لاعبي المنتخبين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليتم حسمها بشكل مباشر عبر ركلات الترجيح.

سجل لاعبو منتخب قطر ست ركلات عن طريق حسن الهيدوس، أحمد سهيل، أكرم عفيف، سلطان البريكي، جاسم جابر، مصطفى مشعل، بينما تمكن حارس مرمى العراق أحمد باسل من التصدي لركلة أحمد فتحي، بينما ردت العارضة ركلة اللاعب أحمد علاء.

في حين نجح لاعبو منتخب العراق في تسجيل خمس ركلات بواسطة اللاعبين ميرخاس دوسكي، علي عدنان، أحمد علي، أمير العماري، روبين سولاقا، بينما تمكن الحارس القطري مشعل برشم من صد ركلتي اللاعبين علي الحمادي ومهند علي «ميمي»، بينما أطاح بشار رسن بكرته عالياً فوق العارضة.