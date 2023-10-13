شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يكسب قيرغستان برباعية ودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة على نظيره منتخب قيرغستان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جرت الجمعة على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة.

سجل أهداف منتخب الإمارات عبيد عمران آل علي، محمد بطي جمعة، سهيل النوبي مال الله وعمير يوسف الريسي.

وكانت المباراة الودية الأولى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.