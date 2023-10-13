شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس رئيس الدولة للخيول في القاهرة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم السبت، المحطة ال12 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، وذلك في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

يشهد مهرجان الكأس الغالية بمحطته ال12 في مصر مشاركة 62 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية في 6 أشواط، ما يؤكد التفاعل الكبير لملاك ومربي الخيول العربية في مصر مع سباقات كأس رئيس الدولة في كل عام، ومدى حرصهم على المشاركة المميزة في الحدث الأكبر بتاريخ سباقات الخيل المصرية، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات وجمهورية مصر العربية في كل المجالات.

وتنطلق السباقات بالشوط الأول على كأس الإمارات «سباق شروط» للبواني العربية المصرية الأصيلة الرابحة، وذلك لمسافة 1300 متر، وسط مشاركة 8 خيول هي «ملك مصر، وعالم إخناتون، وحسونة إخناتون، وألمظ بدراوي، وبیبرس بدراوي، وفرفيرو، وراعي، وأمیرة سعفان»، في حين يقام الشوط الثاني على كأس الإمارات «سباق شروط» للبواني العربية المصرية الأصيلة الغشيمة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً هي «ديبان الطحاوية، وغالي العامر، وسراج بدراوي، والمشهور، وإم.إتش الحسن، وبراق الطحاوية، وحليم عبير، وفخر مصر، والعمرو مصر إخناتون، وبرنس مصر، ورمسيس مصر، ونبيله سعفان، وشيرين».

ويشهد الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات «سباق شروط» للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة، لمسافة 1400 متر، مشاركة 8 خيول هي «فهد الأمين، وبركة العرام، وكنعان إخناتون، وأمیر سعفان، وبشار سعفان، وشريف بك، ومحبوب مصر، وعشمان إخناتون».

ويقام الشوط الرابع الرئيسي على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول هي «ميسون الأصيل، ومجد الطحاوية، وصباح صبح، وحارس الأمين، وبريق الأمل، ومناضل سعفان، وتحيا مصر، ومصراوي، ومارد إخناتون، وسلیم بدراوي».

كما يشهد الشوط الخامس الذي يقام لمسافة 1400 متر، مشاركة 14 خيلاً على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة الغشيمة وهي «تمام بدراوي، ومندور نورهان، ومسكين، وفالح سعفان، وراوي، والحبيب، والحلم المصري، ومنصور مصر، ونجم مصر، والمصري، وبطل مصر، وسلام الطحاوية، ومبروکة سعفان، وبريق الأمين»، بينما يسدل الستار على هذا المهرجان بالشوط السادس الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة، وسط منافسة 9 خيول هي «حفيد بطل مصر، وناصر مصر إخناتون، وعرباوي فيلا، وسرور طبية، وأريم، وعز سعفان، وفايز الشناوي، والبراء، ونابض إخناتون».

مكانة مميزة

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «بعد ختام المحطات الأوروبية والعودة للمحطات العربية، تحظى محطة مصر بمكانة مميزة في أجندتنا ويترقبها جميع ملاك الخيل الذين يؤكدون في كل عام على ضرورة تنظيم الحدث لدوره الكبير في تحقيق التطور والرفعة لسباقات الخيل في مصر، ونحن فخورون بالتواجد في مصر الشقيقة للعام الثامن على التوالي».

وأضاف: «تحظى المحطة المصرية بمكانة خاصة في أجندة السباقات السنوية للكأس الغالية وهي تمثل ثمرة الروابط التاريخية والعلاقات المتينة المزدهرة التي تجمع الإمارات ومصر، ونحن حريصون على دعم ملاك ومربي الخيل العربي في مصر».