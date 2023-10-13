شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ميداليات لـ«الفجيرة للفنون القتالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الفجيرة للفنون القتالية مشاركته في بطولة الأندية العربية الأولى للتايكواندو التي أقيمت في مصر، بإحراز المركز الأول في ترتيب فرق البطولة للناشئين، إضافة إلى الظفر ب7 ميداليات منها ذهبيتان و5 ميداليات فضية.

حصد أحمد حميد خميس الميدالية الذهبية في طول 152 سم، ونال زميله عبد الله أنس ذهبية 168 سم، وعمار عثمان فضية +180سم، إضافة إلى كأس المرتبة الأولى في الترتيب العام للفرق، وفي فئة الشباب، فاز اللاعب أحمد خالد العبدولي بالميدالية الفضية في وزن 48 كيلوغراماً، وفاز عبد الغفور طاطا بفضية 73 كيلوغراماً، وعمرو علي بفضية 78 كيلوغراماً، وعلي صابر ببرونزية 45 كيلوغراماً.

وأكد نادر أبو شاويش المدير التنفيذي، أن النادي يحرص على استكشاف المواهب الواعدة من أبناء الدولة في كافة الألعاب ورعايتهم وتدريبهم،مشيراً إلى أن الإنجازات المتواصلة التي تحققها فرق النادي تترجم العمل الكبير.