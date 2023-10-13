شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات مثيرة لسن الحقايق في ميدان الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت صباح، أمس الجمعة، منافسات جديدة لشارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بميدان الذيد إقامة 18 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 3 كيلو مترات.

وجاءت المراكز الأولى على النحو الآتي:الشوط الأول «الشاهينية» لعبيد الكتبي، الشوط الثاني «الفارس» لسلطان الكتبي، الشوط الثالث «سيوف» لعبيد الكتبي، الشوط الرابع «شاهين» لسعيد سالم، الشوط الخامس «نجود» لراشد الكتبي، الشوط السادس «ضاري» لمبارك دغيش، الشوط السابع «شوشرة» لثاني حمد، الشوط الثامن «مرموقة» لمحمود الجنيبي، الشوط التاسع «معزم» لسالم بالعجيد، الشوط العاشر «نوف» لسعيد بالعيضب، الشوط الحادي عشر «الشاهينية» لسالم بن لاحج، الشوط الثاني عشر «مغامر» لمحمد الخاصوني، الشوط الثالث عشر «شان» لمطر الكتبي بزمن بلغ 4:43:70 دقيقة، وهو أفضل توقيت شهده السباق، الشوط الرابع عشر «ورسان» لأحمد الصريدي، الشوط الخامس عشر «سحابة» لمطر الراشدي، الشوط السادس عشر «سياف» لمحمد القايدي، الشوط السابع عشر «شواهين» لسالم بالعامري، الشوط الثامن عشر «الذيب» لشطيط المتفيج.