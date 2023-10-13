شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في النسخة الثالثة لجري وادي الحلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ التسجيل للمشاركة في سباق جري وادي الحلو الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي يوم 22 أكتوبر، أمام الموقع الأثري قلعة وادي الحلو التاريخية، وذلك ضمن خطته للأنشطة والفعاليات الرياضية المجتمعية التي تحفز مختلف الأعمار والفئات والجنسيات على ممارسة الرياضة.

وقال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية إن النجاح الذي شهدته النسختان السابقتان للفعالية شجع على استمرارها واحتضانها للنسخة الثالثة، بعد أن طبعت بصمتها الجميلة على الحدث بما تتمتع به المنطقة من معالم.