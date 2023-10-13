شكرا لقرائتكم خبر عن «أوليسبورت» ترعى «أبيض ميني فوتبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

وقعت اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة برئاسة سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اتفاقية رعاية شركة أوليسبورت للملابس والمعدات الرياضية لمشاركة منتخب الإمارات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» المقررة في رأس الخيمة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 6 نوفمبر المقبل.

جاء إعلان رعاية أوليسبورت لقميص «الأبيض» في المونديال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعيد العاجل بحضور وحيد عبدالرحيم مدير عام محال روماريو للرياضة والوكيل الحصري ل«أوليسبورت» في الإمارات، ورئيس الاتحاد الدولي التشيكي فيليب جودة، وخلود الجنيبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسرمد الزدجالي المشرف الفني وعضو اللجنة.

وقال سعيد العاجل:منتخب الإمارات على أهبة الاستعداد لتمثيل الدولة في مونديال رأس الخيمة، واللجنة تسابق الزمن في التحضير لإعداد المنتخب بعد الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المعنية التي دعمت المشاركة بصورة كبيرة.

وتابع: ينتظرنا عمل كبير يتطلب التضحية من الجميع خلال الفترة القادمة التي ستشهد إعلان الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الإداري.

وأعتبر أن النسخة الأولى من بطولة الإمارات التي توج بلقبها فريق بلدية دبي أفرزت عدداً من اللاعبين الذين سيشكلون قائمة الأبيض في المونديال الذي يقام لأول مرة على أرض الإمارات والشرق الأوسط.

وأكد العاجل «كان لزاماً علينا أن نلبس قفاز التحدي ونقبل المشاركة تحت كل الظروف رغم حداثة اللعبة في ملاعب الإمارات،ومن خلال ما شاهدناه من إصرار وعزيمة لاعبي ال12 فريقاً الذين شاركوا في النسخة الأولى فهذا يدعونا إلى التفاؤل ويحفزنا لبذل أقصى الجهود الارتقاء والمضي قدماً بهذه اللعبة».

ومن جانبه، قال وحيد عبدالرحيم ممثل أوليسبورت: سعداء للغاية بتوقيع رعاية ملبوسات منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة لمدة عام قابل للتجديد، ومصدر سعادتنا وفخرنا أننا كنا أيضاً رعاة لعبة الكرة الشاطئية منذ إشهارها إلى أن وصلت للعالمية، ونفخر ونعتز برعايتنا للانطلاقة المميزة لكرة قدم الصالات من ضربة البداية حتى فرضت نفسها كإحدى الألعاب الجماعية التي يشار إليها بالبنان، وهذه المرة بدايتنا مختلفة مع «ميني فوتبول» وستكون من كأس العالم لكرة القدم المصغرة وعبر منتخب الإمارات.