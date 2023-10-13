شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في تمهيدي كأس رئيس الدولة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تشهد ملاعب أندية الهواة اليوم 4 مباريات في افتتاح تصفيات الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وستلعب التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ليتأهل فريقان إلى ثمن نهائي البطولة، وينضمان للفرق ال14 من الأندية المحترفة.

تبرز للواجهة مباراة الظفرة والعروبة عند الساعة الخامسة و10 دقائق مساء في استاد حمدان بن زايد آل نهيان في قمة مثيرة، فيما تقام بقية المباريات عند الخامسة مساء، وتجمع دبا الفجيرة مع الفجيرة في ملعب الأخير، ومسافي مع الجزيرة الحمراء، ومصفوت مع الذيد، على أن تستكمل التصفيات مساء الأحد ب4 مباريات أيضاً تجمع دبا الحصن مع الرمس، والحمرية مع جلف أف سي، والعربي مع التعاون، ويونايتد مع سيتي.

يذكر أن التصفيات انطلقت في الثالث من الشهر الماضي بمباراة تأهيلية فاصلة جمعت الوافدين الجدد جلف يونايتد ونظيره يونايتد وكسبها الأخير بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.