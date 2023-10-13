شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يلتقي قطر استعداداً لتصفيات الأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

يلتقي منتخب الإمارات لكرة اليد يوم غد الأحد، ودياً مع نظيره القطري في الدوحة، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي تستضيفها قطر من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتغادر اليوم السبت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد برئاسة ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد إلى قطر للمشاركة في التصفيات.

وتضم بعثة المنتخب، خميس السويدي مدير المنتخب والمدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك ومساعده خالد أحمد، وطارق إبراهيم مساعد المدرب للإعداد البدني، ونور دمرجي مساعد المدرب لتحليل الأداء الفني، إلى جانب 18 لاعباً، وهم: محمد الطاهر وسالم النعيمي وعادل محمد وأحمد المهيري وسعود الحمادي وإبراهيم البلوشي ومبارك الظنحاني ومرزوق البلوشي وراشد المطوع وإبراهيم القرص وطارق المازمي وعبد الله خميس وصلاح المرزوقي وسيف الأنصاري وصالح الهاجري وهلال الضو وراشد محمدي ومحمد البلوشي.

ويفتتح منتخب الإمارات الوطني مشواره في التصفيات الآسيوية بالمجموعة الأولى بمواجهة كوريا الجنوبية، ثم الصين، وقطر، والسعودية، والهند. وكان المنتخب أدى حصصاً تدريبية يومية على صالة المدرسة الفرنسية بالقوز وصالة نادي النصر.