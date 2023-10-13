شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - السعودية تقترب من إستضافة كأس العالم 2034 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية، على أن هناك عددا من الاتحادات الكروية قد أعربت عن دعمها لترشيح المملكة العربية السعودية من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2034؛ وقد وصلت إلى 102 اتحاد.

الاتحاد السعودي يطلب استضافة كأس العالم

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين الماضي، عن إرساله طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتستهدف المملكة العربية السعودية من خلال ترشحها استضافة بطولة كأس العالم 2034 وتنظيمَ نسخة استثنائية من المونديال تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم.

كما يهدف القائمون على الرياضة في المملكة العربية السعودية إلى تقديم تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

ومن الجدير بالإشارة أن هناك 5 اتحادات أهلية لكرة القدم خلال الساعات الماضية لقائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة بطولة كأس العالم لعام 2034.

وتمثلت الاتحادات في: الصين تايبيه، وسيراليون، مالي، سيشيل وجزر الكايمن، لتصل الاتحادات المؤيدة إلى 102 اتحاد أهلي، ويتبقي دعم ثلاثة دول فقط من أجل ضمان نجاح السعودية في الفوز باستضافة المونديال.

