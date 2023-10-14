شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يجرى تدريبات تكتيكية فى مران الإسماعيلى اليوم استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إجراء بعض التدريبات التكتيكية خلال مران اليوم الذى أقيم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية بحضور كل اللاعبين.

وخاض الفريق تدريبات الإحماء والإعداد البدنى تحت إشراف أحمد سامح، وبعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شمل التدريب على تدريبات تكتيكية لتجميع اللعب ثم التحول السريع واللعب على الأجناب مع القادمين من الخلف مع ضرورة الاستحواذ.

وأجرى الجهاز الفنى عدة تغييرات لتحفيظ كل اللاعبين الجمل الفنية، وأعقب ذلك تقسيمات فى نص ملعب وخاض حراس المرمى تدريبا قويا يؤكد جاهزيتهم.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد 22 أكتوبر الجارى على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف وشهدت عدم استغلال الفرص التى أتيحت لها أمام المرمى وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة.

يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.