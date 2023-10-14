شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. ليلى سيف زاهر عن والدها: حازم إمام صديقه المقرب وبيحب أنغام وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ليلى سيف زاهر، ابنة الإعلامي سيف زاهر لاعبة منتخب السيدات، عن ملامح شخصية والدها، وذلك ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة " أون تايم سبورت".

وقالت ليلى عن أبرز صفات والدها: "حازم إمام أقرب أصدقائه من الوسط الرياضي، بيحب أي فيلم لأحمد عز، وبيحب يسمع أنغام، ولونه المفضل هو الأسود".

وقال سيف زاهر للاعبين: "دي فرصة عمركم هشام حنفي عنده خبرات السنين وشوفتوه كلمكم في التليفزيون بيعمل ايه واللي تسمعوه منه نفذوه".

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.