شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. البرنامج يحتفل بعيد ميلاد والدة "إياد" نجم فريق شحتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد اليماني، مدرب فريق "شحتة" ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة " أون تايم سبورت"، على مفاجأة اللاعب إياد نجم فريقه، وقام بجلب "تورتة" للاحتفال بعيد ميلاد والدة اللاعب، وذلك قبل خوض مباراة فريق شحتة أمام فريق محمد عبد الرسول الذي يدربه هشام حنفي.

وقال سيف زاهر، ضيف الحلقة، للاعبين: "دي فرصة عمركم هشام حنفي عنده خبرات السنين وشوفتوه كلمكم في التليفزيون بيعمل ايه واللي تسمعوه منه نفذوه.

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.