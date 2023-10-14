شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. فريق شحتة يهزم هشام عبد الرسول 2/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق "شحتة" بقيادة مدربه محمد اليماني، على نظيره فريق "هشام عبد الرسول" بقيادة مدربه هشام حنفي، بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما عادل الشافعي والسيد محمود، وذلك ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت". وقام سيف زاهر بمنح الشارة الذهبية للسيد محمود عقب المباراة.

وقال سيف زاهر للاعبين: "دي فرصة عمركم هشام حنفي عنده خبرات السنين وشوفتوه كلمكم في التليفزيون بيعمل ايه واللي تسمعوه منه نفذوه".

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.