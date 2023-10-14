شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يتسلم مهام عمله مدربا للمروج الليبي استعدادا للدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبـل رئيـس مجلـس إدارة نـادي المـروج عبد الفتـاح الناظـوري بحضور مـديـر كرة القـدم محمـد مصطفـى في الساعات الماضية الطاقـم الفنـي للفريـق الأول لكرة القـدم برئاسـة المديـر الفنـي أحمـد أيـوب ومساعـده أحمـد عبـد الفتـاح ومـدرب الحـراس تامـر دسـوقـي، بالإضافـة إلـى المعـد البدنـى محمـود فهمـي ومحـلل الأداء شـادي الجيـلانـي.

وأكد الناظـوري خـلال الاسـتقبال ضـرورة العمـل بكل جديـة مـن أجـل التطويـر البدنـي والذهنـي للاعبـين، وبـدوره أكد أيـوب ـأن الـدوري الممتـاز لكرة القـدم يلزمنـا الكثيـر مـن العمـل ولكن ما يمتلكه المـروج مـن أسـماء جديـدة بـارزة فـي عالـم الرياضـة سنكون حاضريـن فـي مـدة زمنيـة قليلـة.

ووقع أحمد أيوب المدير الفني السابق لحرس الحدود، مطلع هذا الشهر عقود تدريبه لنادي المروج الليبي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكان حرس الحدود آخر تجارب أحمد أيوب الفنية، ورحل عن الفريق في مايو الماضي، بعد مسيرة تدريبية وتجربة دامت لـ 26 مباراة بالدوري قبل أن يرحل في شهر مايو عقب مرور 26 جولة.

أيوب يملك تاريخا كبيرا في الكرة المصرية، حيث عمل مدربا مساعدا في إنبي والأهلي ومنتخب مصر، والأخيرة كانت ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الفترة من سبتمبر 2019 ولمدة عامين.