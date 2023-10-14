شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب من الجهاز الطبى تقريرا يوميا عن إصابات لاعبى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، من الجهاز الطبى تقريرا يوميا عن حالة اللاعبين المصابين ومدى جاهزيتهم استعدادا لمباريات دورى نايل المقبلة.

ويعانى أكثر من لاعب فى الإسماعيلى من إصابات مختلفة، حيث يفقد إيهاب جلال خدمات كل من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار وعماد حمدى ومحمد بيومى وصالح جمعة للإصابة.

وأصبح عماد حمدى لاعب وسط الدراويش جاهزا لمواجهة فاركو بعد التعافى من الإصابة وتنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية والذى تسبب في غيابه عن مباراة الأهلى الأخيرة التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما اقترب أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى ومحمد عمار من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما وصلوا لمرحلة متقدمة من التعافى من الإصابات التي لحقت بهم.

ويأمل الجهاز الفنى فى تجهيز الثلاثى بشكل كامل للدخول فى التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف، من أجل أن يكونوا متاحين للمباريات المقبلة، والتى تحتاج جميع اللاعبين.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم، فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمد عمار من شد بسيط، بالإضافة إلى معاناة صالح جمعة من كدمة فى القدم.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد 22 أكتوبر الجارى على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى.

يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.