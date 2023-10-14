7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 13 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 10 / 2023 فى مقدمتها، المنتخب الأولمبى يطير إلى طقشند لمواجهة أوزبكستان ودياً.

المنتخب الأولمبى يطير إلى طقشند لمواجهة أوزبكستان ودياً

غادرت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني، مطار القاهرة، متجهة إلى طقشند بأوزبكستان لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم الاثنين المقبل، في ختام معسكر أكتوبر.

الأهلى يتلقى اتصالات بحضور رئيس فيفا مباراة سيمبا بالدورى الأفريقى

تلقى مسئولو النادى الأهلى اتصالات من نظرائهم فى الشركة المنظمة لبطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم أكدوا خلالها أن السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحضر مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزانى فى انطلاقة البطولة التى تقام للمرة الأولى هذا الموسم. الأهلى يُجهز لائحة مالية خاصة لبطولة الدورى الأفريقى وافق مسئولو النادى الأهلى على طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى بتطبيق لائحة خاصة لبطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم التي تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية. لاعبو الزمالك يخضعون لقياسات أوزان ويحصلون على راحة 48 ساعة قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة. كولر يُجهّز الدبيس للمشاركة أمام سيمبا تحسباً لإرهاق معلول فى رحلة اليابان ينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز اللاعب الشاب كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للفريق في مباراة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم تحسباً لعدم مشاركة الدولي التونسي على معلول في المباراة نتيجة الإجهاد. الأشعة تثبت تحسن حالة أوباما وفحص طبى يحدد موقفه من مران الزمالك كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.وقال الدكتور محمد أسامة إن الأشعة اثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.

منتخب مصر لكرة القدم للناشئات يهزم ساو تومي 11-0 في تصفيات أمم أفريقيا