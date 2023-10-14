شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يختار مصر للمنحة الدولية كأول دولة عربية وأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، برئاسة الدكتور علي حسب الله، اجتماعا مع الأسكتلندي جون شيرار مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن القارات الست، والبحريني جعفر إبراهيم مسئول التدريب في الاتحاد الدولي، والكيني جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، والمغربية رجاء رشدي مسئول التدريب بالاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الدكتور أحمد رضا مسئول التطوير بالاتحاد الأفريقي.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الأمور الخاصة بالتعاون بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة، وأسفر عنه العديد من النقاط الهامة وعلى رأسها:

قرر مسئولو الاتحاد الدولي منح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لتطوير اللعبة في كافة مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الآونة الأخيرة من الأنشطة المحلية والمشاركات الدولية، وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر.

وأكد مسئولو الاتحاد الدولي رضاهم التام على البنية التحتية التي شاهدوها أثناء بطولة مصر الدولية وحسن التنظيم، وهو ما أكد لهم أن الاتحاد الوطني يسير بخطوات مميزة وواسعة، وهو ما كان له أثر كبير في اختيار الاتحاد المصري من ضمن 150 دولة للمنافسة على هذه المنحة ثم تم تصفيتهم لـ15 دولة قبل فوز مصر بالمركز الأول من أجل تنفيذ برنامج المنحة، لتكون مصر هي صاحبة الريادة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بناءً على تقييم الاتحاد الدولي لأعضائه من خلال الاستبيان الذي تم بمعرفة مسئولي التطوير بالاتحاد الدولي، بناءً على ما تم إنجازه من الاتحاد المصري والقفزة الهائلة لمستوى ونتائج الريشة الطائرة خلال الفترة الماضية.

كما أبدى مسئولو الاتحاد الدولي طرح فكرة إنشاء مركز تطوير ليكون الأول في أفريقيا على أن يكون مقره في مصر من أجل استضافة معسكرات الفرق وعمل الدورات التدريبية وإعداد الكوادر الإدارية، وكذلك تطوير الأمور التحكيمية ونشر اللعبة لكافة دول القارة السمراء، وذلك خلال اللقاء المزمع إقامته مساء غدًا السبت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووجه مسئولو الاتحاد الدولي شكرهم لذويهم في الاتحاد المصري على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية وعلى حسن الاستضافة والاستقبال، وما تم من الدورات التدريبية الإدارية التي تمت أثناء بطولة مصر الدولية، إضافة إلى الدورة التدريبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمزمع إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري.