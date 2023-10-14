شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بأبيدجان: ملعب المنتخب تم بناؤه لبطولة أمم أفريقيا وكل الخدمات جاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف الطاهر، القائم بأعمال سفارة مصر فى أبيدجان، أن البنية التحتية فى العاصمة أبيدجان التى تستضيف منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة على أعلى مستوى، ومصر محظوظة باللعب فى هذه العاصمة.

وقال شريف الطاهر فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر هيلعب فى أبيدجان، والملعب تم بناؤه حديثا من أجل بطولة كأس أمم أفريقيا ومنتخب مصر هو أول منتخب سيلعب عليه".

وأضاف القائم بأعمال سفارة مصر فى أبيدجان: "ملعب التدريب يبعد دقائق من المشى عن فندق إقامة المنتخب الوطنى المخصص للفراعنة فقط، وتم الاطمئنان على حالة المستشفيات لتوفير الرعاية الصحية الكاملة حال إصابة أى لاعب".

وتابع: "هناك ترحيب كبير من الجانب الإيفوارى ببعثة المنتخب المصرى وفى انتظار رؤية اللاعبين المحترفين، والبنية التحتية فى العاصمة أبيدجان التى تستضيف منتخب مصر".

وجاءت مجموعات أمم أفريقيا كالتالى:

المجموعة الأولى: غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا، كوت ديفوار

المجموعة الثانية: موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا، مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا، غينيا، الكاميرون، السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو، الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالى، تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا، زامبيا، الكونغو، المغرب

جدير بالذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات، وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان، والدولة صاحبة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها هى مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون برصيد خمس بطولات ثم غانا بأربع بطولات.