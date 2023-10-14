شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 13/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي، اليوم، الجمعة الموافق 13/ 10/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. الأهلى يحدد خطة تدعيم الدفاع خلال الشتاء بعد رحلة كولر فى الغردقة، وصحافة جنوب أفريقيا تتهم بيرسى تاو بالتهرب من تمثيل "البافانا بافانا".

الأهلى يحدد خطة تدعيم الدفاع خلال الشتاء بعد رحلة كولر فى الغردقة

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية الحلول المُقترحة لتدعيم الفريق في عدة مراكز ويأتي في مقدمتها، تدعيم خط الدفاع حيث إقترح البعض في القلعة الحمراء التعاقد مع أحد المدافعين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في ظل معاناة خط الدفاع من الإصابات المتتالية التي تضرب لاعبيه بشكل مُتكرر وحرمته من أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية في مقدمتهم ، محمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

كولر يبحث مع معاونيه غداً خطة الأهلى لضربة البداية فى الدورى الأفريقى

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الغد من أجل وضع خطة الإستعداد لمباراة سيمبا بالدوري الأفريقي لكرة القدم، ويناقش كولر مع معاونيه تدريبات الفريق اليومية وخلال رحلة تنزانيا لخوض أول مباراة للفريق في البطولة التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة إضافية قبل مواجهة سيمبا التنزانى

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى فريقه راحة 24 ساعة إضافية قبل بدء الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزانى المقرر لها مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام بربع نهائى بطولة دوري السوبر الافريقى.

صحافة جنوب أفريقيا تتهم بيرسى تاو بالتهرب من تمثيل "البافانا بافانا"

اتهمت بعض التقارير الجنوب أفريقية، نجم النادى الأهلى بيرسى تاو، بالتهرب من تمثيل المنتخب الملقب بـ"بافانا بافانا"، وذلك بعد الاعتذار لمنتخب بلاده خلال التوقف الدولى الحالى.

الأهلي يفحص رامي ربيعة قبل المشاركة في التدريبات بسبب جراحة أصبع القدم

يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غد ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما غاب الأيام الماضية عن المران بسبب إجراء عملية جراحية فى أصبع القدم.

كيف يستعد الأهلى لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية بالدورى الأفريقى؟

يترقب جمهور الكرة المصرية بصفة عامة وجمهور النادى الأهلى على وجه الخصوص مشاركة الأحمر فى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى من البطولة التى يشارك فيها 8 أندية أفريقية، ونستعرض فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة برحلة الأهلى إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا كونها "ضربة البداية" للفريق فى البطولة.

كولر يُجهّز الدبيس للمشاركة أمام سيمبا تحسباً لإرهاق معلول فى رحلة اليابان

ينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز اللاعب الشاب كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للفريق في مباراة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم تحسباً لعدم مشاركة الدولي التونسي على معلول في المباراة نتيجة الإجهاد.

الأهلى يُجهز لائحة مالية خاصة لبطولة الدورى الأفريقى