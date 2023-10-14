شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يهزم إسبانيا بركلات الترجيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب الإسباني بالركلات الترجيحية بنتيجة 4-3 في مباراته الأولى ضمن منافسات بطولة إسبانيا الدولية الودية التي تُنظمها اللجنة التنفيذية للكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي جرت الجمعة على الملعب الرملي لاستاد إيسلا كانيلا في إسبانيا.

وكانت الأشواط الثلاثة الأصلية للمباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4، حيث سجل أهداف منتخبنا عبدالله عباس «هدفين»، وعلي محمدي ووليد بشر.

ويلتقي منتخبنا مع البرازيل يوم السبت في مباراة الجولة الثانية للبطولة.