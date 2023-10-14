الامارات | 5 ملاحظات فنية على أداء المنتخب في «ودية الكويت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عانى المنتخب الوطني لكرة القدم مشكلات دفاعية وهجومية على الرغم من فوزه، أول من أمس، على نظيره الكويتي بهدف نظيف سجله اللاعب طحنون الزعابي (27)، على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، ضمن برنامج إعداد «الأبيض» لكأس آسيا 2023 المقررة في قطر، والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، التي ستنطلق في 16 نوفمبر المقبل.

وسيلتقي المنتخب نظيره اللبناني ودياً، الثلاثاء المقبل، في ختام معسكره الحالي في دبي.

وكانت التجربة الكويتية مفيدة للمنتخب من الجوانب كافة، على الرغم من أن أداء المنتخب بشكل عام لم يكن مقنعاً، إذ برزت ملاحظات فنية عدة على أدائه في هذه المباراة، تمثلت في أن المنتخب عانى مشكلات دفاعية وتنظيمية وهجومية، إلى جانب أن مدرب المنتخب باولو بينتو أحدث تغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية التي بدأ بها المباراة، ومنح الفرصة لوجوه شابة جديدة.

وضمت التشكيلة الأساسية للمرة الأولى اللاعبين زايد سلطان، وسلطان عادل، في حين أبقى المدرب على عناصر أساسية في دكة البدلاء قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني، وأبرزهم المهاجم علي مبخوت وعلي سالمين وعلي صالح وفابيو دي ليما، كما أن المنتخب بدا غائباً وتائهاً خلال الدقائق الأولى من المباراة قبل أن يستعيد توازنه، لذلك يجب على بينتو التركيز على هذه النقطة وهي حالة الارتباك في خط الدفاع، إذ من الممكن أن يستفيد المنافس من هذه الثغرات الدفاعية ويسجل أكبر عدد من الأهداف، ويُنهي المباراة منذ الدقائق الأولى، ولولا خبرة الحارس المخضرم علي خصيف التي كانت حاضرة لاستقبلت شباك المنتخب أكثر من هدف في الدقائق الأولى من المباراة، كان أبرزها محاولة لاعب المنتخب الكويتي ونادي حتا شبيب الخالدي في الدقيقة السابعة.

كما أظهرت المباراة أن المنتخب بحاجة إلى مزيد من التجارب وخوض أكبر عدد من المباريات الودية، للوصول إلى التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مبارياته خلال الاستحقاقات الخارجية المرتقبة اعتباراً من نوفمبر المقبل.

وكشفت المباراة كذلك، محاولة بينتو تطبيق خطته في الملعب، بعدما اعتمد في بداية المباراة على طريقة 4-2-3-1، معتمداً على مهاجم واحد صريح في الخط الأمامي هو كايو كانيدو.

الملاحظات الفنية الـ 5

1- المنتخب عانى مشكلات دفاعية وهجومية وتنظيمية.

2- بينتو أحدث تغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية وأبقى عناصر أساسية في دكة البدلاء.

3- التشكيلة الأساسية ضمّت وجوهاً جديدة للمرة الأولى.

4- «الأبيض» افتقد القوة الهجومية الضاربة التي يمكنها ترجيح كفته في أي لحظة.

5- بينتو لعب بطريقة 4-2-3-1 معتمداً على مهاجم واحد صريح.

بينتو: المنتخب وقع في أخطاء أمام الكويت.. وافتقد الفاعلية الهجومية

شدد مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، على ضرورة تحليل اللعب بطريقة صحيحة والعمل على تحسين العديد من الجوانب الفنية التي صاحبت المباراة الودية أمام الكويت، أول من أمس، على الرغم من الفوز بهدف نظيف سجله طحنون الزعابي، مشيراً إلى أن هناك بعض الأخطاء الدفاعية وافتقاد الفاعلية الهجومية المطلوبة، مؤكداً أن المنتخب سيعالج تلك الأخطاء خلال الودية الثانية أمام لبنان، الثلاثاء المقبل.

وقال بينتو في تصريحات صحافية عقب المباراة: «في الشوط الثاني لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وواجهتنا بعض الصعوبات، خصوصاً في ما يتعلق بالضغط على المنافس بالشكل المطلوب، وبعد ذلك غيرنا طريقتنا لاسيما بخصوص الضغط على المنافس وتحسين الأداء، وترجم المنتخب ذلك بتسجيل هدف، وفي المقابل وقعنا في بعض الأخطاء من الجانب الهجومي، إذ لم يظهر بالفاعلية الجيدة، وأعتقد أنه لو كنا نلعب بشكل هجومي أكثر لتمكّنا من خلق مزيد من فرص تسجيل الأهداف».

وختم بينتو بأنه من المهم عدم التنازل عن خلق مزيد من الفرص وتسجيل الأهداف.