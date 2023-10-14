شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: البطولات المجمعة تحتاج تركيزا وهذا سبب اختلاف مستوى صلاح مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة، نجم الأهلى السابق، أن مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا متوازنة ومتفائل بها، ومصر قادرة على الوصول لأبعد مكان فى بطولة كأس أمم أفريقيا التى ستقام فى كوت ديفوار يناير المقبل.

وقال رضا شحاتة خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "البطولات التى تقام بنظام الدورى المجمعة تحتاج ترتيبات وتنظيم، ومجموعة مصر متوازنة ومتفائل بوجود موزمبيق وش السعد على مصر".

وأضاف رضا شحاتة: "الهجمات المرتدة تشكل خطورة كبيرة على دفاع منتخب مصر، وهناك مواقف لا يجب أن تتكرر فى المباريات الرسمية ومنها منح المنافس الفرصة لعمل العرضيات دون ضغط".

وعن اختلاف مستوى صلاح، قال: "الأجواء وكواليتى اللاعبين وطريقة اللعب والملاعب كل ذلك يؤثر على مستوى محمد صلاح، بالإضافة إلى التمريرات التى تصل صلاح، فدائما فى ليفربول الكرة تأتى لصلاح أمامه على عكس ما يحدث هنا".

وتابع نجم الأهلى السابق: "محمد صلاح يملك خبرات كبيرة وقادر على تحمل أى ضغوط ويعطى قوة كبيرة للمنتخب فى الجانب الهجومى".

وأوضح: "سرعة تريزيجيه تعطى المنتخب قوة كبيرة فى الجانب الأيسر، وهو اللاعب الوحيد الذى يستلم الكرة ويذهب للمنافس للمرور منه وأخذ خطوة إيجابية وتشكيل خطورة دائما".