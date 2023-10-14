شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطير إلى لندن ويعود لقيادة الزمالك الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استغل الإجازة القصيرة التي منحها للفريق لمدة يومين وسافر إلى لندن.

وأضاف عبد الواحد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أوسوريو توجه إلى لندن لقضاء إجازة قصيرة 48 ساعة، على أن يعود لقيادة تدريب الفريق يوم الاثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.