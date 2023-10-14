شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة أمريكا للاسكواش بمشاركة 4 مصريين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى صباح اليوم السبت منافسات الدور نصف النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وضمنت مصر 4 مقاعد في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، وذلك بتأهل كل من، نور الشربيني، هانيا الحمامي، علي فرج وطارق مؤمن.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

علي فرج وطارق مؤمن

هانيا الحمامي والأمريكية أماندا صبحي

نور الشربيني والأمريكية أوليفيا فيتشر

ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا بمنافسات الرجال، بينما تحمل البطلة المصرية نوران جوهر لقب السيدات.