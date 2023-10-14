ردد «بسم الله»!.. ضجة على منصات التواصل بسبب كريستيانو رونالدو (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة تسديده ركلة جزاء منتخب بلاده ضد سلوفاكيا، في تصفيات يورو 2024.

ونجح رونالدو في قيادة منتخب البرتغال للفوز على سلوفاكيا بنتيجة 3/2، حيث سجل "الدون" هدفين ووصل إلى 125 هدفًا في مسيرته الدولية.

والتقطت عدسات الكاميرات رونالدو وهو يتمتم "بالبسملة" وهو يسدد ركلة الجزاء ويردد "بسم الله".

يشار إلى أن رونالدو كان قد قام بالسجود أرضًا في بداية مشواره مع النصر بالموسم الماضي، بعد تسجيل أحد أهداف الفريق بالدوري السعودي، قبل أن يثير الجدل خلال مباراة البرتغال وسلوفيكيا.

وخلال دقائق، انتشر فيديو رونالدو بشكل قوي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن النجم البرتغالي (38 عامًا) انضم لصفوف نادي النصر السعودي في يناير من عام 2023 بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد الانجليزي.