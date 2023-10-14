اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة

الفجيرة - دبا 17:00

مسافي - الجزيرة الحمراء 17:00

مصفوت - الذيد 17:05

الظفرة - العروبة 17:10

تصفيات يورو 2024

أوكرانيا - مقدونيا 17:00

بلغاريا - ليتوانيا 20:00

المجر - صربيا 22:45

إيطاليا - مالطة 22:45

مباريات ودية

ليبيريا - ليبيا 14:00

ساحل العاج - المغرب 21:00

أميركا - ألمانيا 23:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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