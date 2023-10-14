الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
الفجيرة - دبا 17:00
مسافي - الجزيرة الحمراء 17:00
مصفوت - الذيد 17:05
الظفرة - العروبة 17:10
تصفيات يورو 2024
أوكرانيا - مقدونيا 17:00
بلغاريا - ليتوانيا 20:00
المجر - صربيا 22:45
إيطاليا - مالطة 22:45
مباريات ودية
ليبيريا - ليبيا 14:00
ساحل العاج - المغرب 21:00
أميركا - ألمانيا 23:00
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