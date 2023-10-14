الامارات | حديقة مشرف تستضيف سباق الدراجات الجبلي غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف حديقة مشرف في منطقة الخوانيج سباق الدراجات الهوائية الجبلية الذي يقام غداً، ويتضمن ثلاث منافسات مختلفة (الجبلية والرملية للرجال والسيدات مخصصة للفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً).

ويمر السباق عبر مضمار معد خصيصاً للدراجات الجبلية - وسط غابة تضم 70 ألف شجرة - تم تصميمه بشكل خاص لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق، بحيث يمر الدراجون بين الأشجار على العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات. ويمتد المضمار على مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله، وينقسم إلى ثلاثة مسارات: المساران الأخضر والأزرق ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ويأتي سباق الدراجات الهوائية ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، وعدد من المنظمين في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتقام أيضاً العديد من البطولات الأخرى في ألعاب مختلفة، إذ تشهد دبي اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من «سباق جري السيدات» الذي يقام في السادسة صباحاً في برواز دبي بحديقة زعبيل، إلى جانب فعاليات أخرى في مختلف مناطق دبي، على غرار الدورة الرياضية العمالية، وبطولة الرجبي الدولية، وبطولة نجوم الملاكمة، وبطولات أخرى.