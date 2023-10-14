الامارات | 5 رياضات جديدة تُدرج في أولمبياد لوس أنجليس 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادقت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس، خلال اجتماع مجلسها التنفيذي، على إدراج خمس ألعاب جديدة من بينها الكريكيت، في منافسات دورة الألعاب الصيفية المرتقبة عام 2028 في لوس أنجليس الأميركية.

وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ، في أعقاب اليوم الثاني من اجتماع المجلس التنفيذي في مومباي بالهند، إن المسؤولين قبلوا اقتراحاً من منظمي أولمبياد لوس أنجليس بإدراج رياضات الكريكيت إلى جانب البيسبول/سوفتبول، وكرة قدم العلم، والاسكواش، واللاكروس. لكن تلك الرياضات الجديدة تبقى بحاجة إلى التصويت من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في اقتراع من المقرر إجراؤه، الاثنين المقبل، قبل ضمان مكانها في دورة ألعاب 2028.

وترى اللجنة الأولمبية الدولية أن عودة رياضة الكريكيت إلى الأولمبياد أمر منطقي بعد ظهورها خلال النسخة الباريسية عام 1900، حين فازت إنجلترا على فرنسا في مباراة واحدة.