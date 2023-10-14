الامارات | نادي الإمارات يتعاقد مع العماني الجساسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الإمارات لكرة القدم التعاقد مع اللاعب العماني عمران الجساسي في صفقة انتقال حر تمهيداً لتسجيله ضمن قائمة الفريق فئة مواليد الدولة.

وقال المركز الإعلامي للنادي إن توقيع العقد شهد حضور عضو مجلس إدارة النادي ثاني الشحي، ومشرف عام الفريق الأول لكرة القدم عبدالله العاجل.

يذكر أن عمران الجساسي (26 عاماً) بدأ مسيرته الكروية مع أندية خورفكان والجزيرة والعين في الفئات السنية، وخاض تجربة الاحتراف في نادي ستومبراس الليتواني ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن واليسار.

وسبق أن تواجد اللاعب مع أندية الشارقة والظفرة والنصر في دوري المحترفين، ويملك خبرة جيدة في الجانب الدفاعي.