الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم المحطة 12 من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في العاصمة المصرية القاهرة. ويشهد الحدث مشاركة 62 خيلاً تمثّل نخبة الجياد المصرية في ستة أشواط.

وتنطلق السباقات بالشوط الأول على كأس الإمارات (سباق شروط) للبواني العربية المصرية الأصيلة الرابحة لمسافة 1300 متر، وسط مشاركة ثمانية خيول، في حين يقام الشوط الثاني على كأس الإمارات (سباق شروط) للبواني العربية المصرية الأصيلة الغشيمة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً.

وتشارك ثمانية خيول في الشوط الثالث على كأس الإمارات (سباق شروط) للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة، لمسافة 1400 متر.

ويقام الشوط الرابع الرئيس على كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول.

كما يشهد الشوط الخامس الذي يقام لمسافة 1400 متر، مشاركة 14 خيلاً على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة الغشيمة، بينما يسدل الستار على هذا المهرجان بالشوط السادس الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة، وسط منافسة تسعة خيول.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سباقات الكأس في تصريح صحافي: «بعد ختام المحطات الأوروبية والعودة للمحطات العربية، تحظى محطة مصر بمكانة مميزة في أجندتنا، ويترقبها جميع ملاك الخيل الذين يؤكدون في كل عام، ضرورة تنظيم الحدث، لدوره الكبير في تحقيق التطور والرفعة لسباقات الخيل في مصر، ونحن فخورون بالوجود في مصر الشقيقة للعام الثامن على التوالي».