الامارات | دي بور يتمسك بالجزيرة.. ويرفض العودة لتدريب أياكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام هولندية أن المدرب فرانك دي بور رفض عرضاً لتولي تدريب أياكس الهولندي، مشيرة إلى أنه تمسك باستمراره في منصبه مدرباً لنادي الجزيرة.

ونقلت صحيفة «فوتبول إنترناشونال» أن لاعب منتخب هولندا رونالدو دي بور، شقيق مدرب «فخر أبوظبي» أكد أن شقيقه رفض فكرة العودة إلى ناديه السابق، موضحاً أن الأجواء الحالية غير مناسبة داخل العملاق الهولندي.

وقال: «لا يمكن التعاقد مع هذا العدد الكبير من لاعبي الدرجة الثانية إلى النادي الأكثر نجاحاً في الدوري الهولندي، وننتظر بعدها أن يحقق الفريق نتائج جيدة، إذ إنه لا يمكن صناعة الشوكولاتة في هذه الأجواء السلبية».

وأشارت الصحيفة إلى أن أياكس تعرض للخسارة الثالثة توالياً في الدوري، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ أبريل 1999، ما أسهم في إمكانية استغناء النادي عن المدرب موريس شتاين.

وأضافت: «أياكس خسر أيضاً للمباراة الثانية على التوالي في ملعبه يوهان كرويف أرينا، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2001، ما أسهم في أن يعيش العملاق الهولندي موسماً عصيباً، لم يحقق خلاله سوى انتصارين حتى الآن، ليحصد ثماني نقاط احتل بها المركز الـ11 في لائحة الترتيب».

يذكر أن فرانك دي بور بدأ مسيرته مساعد مدرب قبل توليه تدريب أياكس الهولندي في الفترة من 2010 إلى 2016 وحقق خلالها أفضل إنجازاته بفوزه بلقب الدوري الهولندي أربع مرات وكأس السوبر مرة واحدة، ثم تولى تدريب إنتر ميلان الإيطالي لمدة ثلاثة أشهر وكريستال بالاس لمدة شهرين في 2017 وخاض تجربة في الدوري الأميركي مع أتالانتا من يناير 2019 لغاية يوليو 2020، وحقق مع الفريق لقبين هما كأس أميركا وكأس الأبطال.

في المقابل لم يرتبط دي بور بأي فريق منذ رحيله عن تدريب منتخب هولندا في 2021 بعد خروج الفريق من دور الـ16 لبطولة يورو 2020، قبل أن يعلن نادي الجزيرة تعاقده مع المدرب الهولندي ليقود الفريق خلال الموسم الجاري.