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الامارات | إطلاق مبادرات عمل جديدة لتحسين أحوال لاعبي كرة القدم

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باريس - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرات عمل جديدة لتحسين أحوال لاعبي كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، والمنتدى الدولي لبطولات الدوري، أمس، إطلاق ثلاث مبادرات جديدة بهدف تحسين ظروف عمل اللاعبين وحمايتهم، في إطار الاتفاقية الدولية للعمل.

ويأتي الإعلان وسط قلق متزايد يتعلق بزيادة الأعباء على اللاعبين قبل زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً بداية من 2026، وزيادة عدد أندية إلى 36 بداية من موسم 2024-2025، وزيادة عدد فرق مونديال الأندية إلى 32 فريقاً في 2025.

وتستهدف المبادرات الثلاث الجديدة، ضمان توفير السلامة في أماكن العمل، والصحة وتطبيق قواعد اللعب النظيف، للتغلب على تحديات تتعلق بكيفية تأثير قوانين اللعبة في كل جوانب التجربة والحوادث العنصرية التي تقع خلال المباريات.

وستشكل لجان تتكون كل منها من عدد مماثل من أعضاء الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، والمنتدى الدولي لبطولات الدوري، لمتابعة تنفيذ وتطبيق المبادرات الجديدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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