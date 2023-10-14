الامارات | 4 مباريات في «تمهيدي الكأس» اليوم.. أبرزها «ديربي الفجيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة الخامسة مساء اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، وذلك بإقامة أربع مباريات، أبرزها «ديربي الفجيرة»، حيث يستضيف الفجيرة على ملعبه دبا، بينما في ثاني أقوى المباريات، يستضيف الظفرة العروبة، كما يستضيف مسافي ضيفه الجزيرة الحمراء ويحل الذيد ضيفاً على مصفوت.

وتقام منافسات الدور التمهيدي للكأس لأندية الدرجة الأولى بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، من خلال أدوار متلاحقة وصولاً لفريقين يتأهلان إلى الدور الأول للبطولة، حيث سيلتحق هذان الفريقان بـ14 فريقاً من أندية المحترفين.

وتبرز إلى الواجهة مباراة الفجيرة مع دبا الفجيرة والتي ستشهد وجود مدربَين جديدين بعد إقالة الفجيرة لمدربه محمد الحوسني، وكذلك إقالة «النواخذة» لمدربه حسن العبدولي.

وسيقود الفجيرة الصربي ماركوف، ودبا الفجيرة محمد الخديم، وتعد المباراة بمستوى مميز، نظير التنافس الكبير بين الناديين وإلى جانب أيضاً قاعدتهما الجماهيرية الكبيرة.

وتعدّ مواجهة فريقي الظفرة بقيادة المدرب عبدالله مسفر، والعروبة بقيادة البرتغالي برونو بيريرا، قمة كروية مميزة، باعتبارها ستجمع صاحبي المركزين الأول والثاني في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، وأبرز فريقين مرشحين للتأهل للعب في الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين.

وتتواصل المباريات يوم غد بمواجهات قوية أخرى وتجمع الحمرية مع «غلف أف سي»، والعربي مع التعاون، ودبا الحصن مع الرمس، و«يونايتد أف سي» مع سيتي.

وكانت المنافسات قد انطلقت في الثاني من سبتمبر الماضي بلقاء فاصل فاز فيه يونايتد أف سي على غلف يونايتد 4-3 بعد اللجوء لضربات الجزاء الترجيحية لحسم نتيجة التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

• الدور التمهيدي يقام بمشاركة أندية الدرجة الأولى، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

مباريات تمهيدي الكأس

الفجيرة - دبا 17:00

مسافي - الجزيرة الحمراء 17:00

مصفوت - الذيد 17:05

الظفرة - العروبة 17:10